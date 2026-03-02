Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

«Аэрофлот» опроверг данные о сбоях в уведомлении пассажиров об отмене рейсов

«Аэрофлот» подтвердил автоматическую рассылку писем для проживания пассажиров в ОАЭ
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» официально опровергла информацию, распространенную рядом Telegram-каналов, о том, что пассажирам отмененных рейсов в/из Объединенных Арабских Эмиратов не направляются подтверждающие уведомления. Информацию об этом перевозчик опубликовал в своем канале в MAX.

Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение о том, что туристы, застрявшие в Дубаи и Абу-Даби из-за закрытия воздушного пространства, не могут получить от «Аэрофлота» официальные письма об отмене рейсов, необходимые для бесплатного проживания в отелях по решению правительства ОАЭ. В публикации утверждалось, что «все авиакомпании смогли выдать такие письма, кроме «Аэрофлота», и содержалась критика в связи с якобы неработающей системой уведомлений «в выходной день».

«При отмене рейса каждому пассажиру на электронный адрес, указанный в бронировании, сразу же направляется письмо-уведомление об отмене рейса на русском и английском языках. Кроме этого, информация дублируется через SMS-рассылку. Это обычная процедура авиакомпании», — отметил перевозчик своем заявлении.

В авиакомпании уточнили, что контакт-центр и представительство «Аэрофлота» в ОАЭ работают в круглосуточном режиме. При этом по запросам пассажиров отмененных рейсов предоставляется вся необходимая информация, включая документы, требуемые для размещения в отелях.

Перевозчик подчеркнул, что технические системы уведомления функционируют без привязки к календарным дням и обеспечивают мгновенную отправку подтверждений всем пассажирам при изменении статуса рейса.

«В сложившихся условиях массовой отмены рейсов всех авиакомпаний в/из ОАЭ Аэрофлот разместил в гостиницах в Дубае и Абу-Даби 790 пассажиров. Остальные пассажиры отмененных рейсов разместились самостоятельно, так как имеют собственные варианты проживания», — сообщалось в Telegram-канале «Аэрофлота».

Ранее в авиакомпании заявили, что в связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ до 12:30 3 марта (время местное или 11:30 московского времени) «Аэрофлот» вынужденно отменяет рейсы в/из Дубай и Абу-Даби с вылетом до снятия ограничений.

 
Теперь вы знаете
15 сериалов марта-2026. Главные новинки, которые точно стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!