«Аэрофлот» опроверг данные о сбоях в уведомлении пассажиров об отмене рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» официально опровергла информацию, распространенную рядом Telegram-каналов, о том, что пассажирам отмененных рейсов в/из Объединенных Арабских Эмиратов не направляются подтверждающие уведомления. Информацию об этом перевозчик опубликовал в своем канале в MAX.

Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение о том, что туристы, застрявшие в Дубаи и Абу-Даби из-за закрытия воздушного пространства, не могут получить от «Аэрофлота» официальные письма об отмене рейсов, необходимые для бесплатного проживания в отелях по решению правительства ОАЭ. В публикации утверждалось, что «все авиакомпании смогли выдать такие письма, кроме «Аэрофлота», и содержалась критика в связи с якобы неработающей системой уведомлений «в выходной день».

«При отмене рейса каждому пассажиру на электронный адрес, указанный в бронировании, сразу же направляется письмо-уведомление об отмене рейса на русском и английском языках. Кроме этого, информация дублируется через SMS-рассылку. Это обычная процедура авиакомпании», — отметил перевозчик своем заявлении.

В авиакомпании уточнили, что контакт-центр и представительство «Аэрофлота» в ОАЭ работают в круглосуточном режиме. При этом по запросам пассажиров отмененных рейсов предоставляется вся необходимая информация, включая документы, требуемые для размещения в отелях.

Перевозчик подчеркнул, что технические системы уведомления функционируют без привязки к календарным дням и обеспечивают мгновенную отправку подтверждений всем пассажирам при изменении статуса рейса.

«В сложившихся условиях массовой отмены рейсов всех авиакомпаний в/из ОАЭ Аэрофлот разместил в гостиницах в Дубае и Абу-Даби 790 пассажиров. Остальные пассажиры отмененных рейсов разместились самостоятельно, так как имеют собственные варианты проживания», — сообщалось в Telegram-канале «Аэрофлота».

Ранее в авиакомпании заявили, что в связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ до 12:30 3 марта (время местное или 11:30 московского времени) «Аэрофлот» вынужденно отменяет рейсы в/из Дубай и Абу-Даби с вылетом до снятия ограничений.