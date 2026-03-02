Россиянам объяснили, смогут ли новые таблетки заменить спортзал

Отказ от реальных занятий спортом в пользу таблеток, позволяющих получить микионы (активные вещества, выделяющиеся во время сокращения мышц и запускающие различные процессы в организме) искусственным путем, может привести к атрофии мышечной ткани. Об этом «Москве 24» заявил спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник, комментируя новости о том, что в России может появиться препарат, имитирующий эффект физической нагрузки.

По словам эксперта, миокины создают только слабую иллюзию нагрузки, которая составляет не более 5–7% от реальной, поэтому их нельзя воспринимать как замену физнагрузкам. Он пояснил, что в ходе последних в организме вырабатывается большое количество веществ, в том числе лактат, различные гормоны и экзосомы. При этом многие из этих процессов до сих пор не изучены. Для замены активности таблетками потребовалось бы 15–20 разных препаратов, считает эксперт.

«Даже при современном уровне технологий до создания такой «таблетки от спортзала» еще порядка 20–30 лет, и то «не факт, что это вообще получится», — добавили в сообщении.

Врач-эндокринолог, диетолог ЦКБ управления делами президента РФ Егана Королева до этого говорила, что новый препарат для похудения орфорглипрон, который считают потенциальной заменой «Оземпика», вряд ли станет популярен в России. Она пояснила, что это связано с тем, что в нашу страну эти таблетки не поставляются легально. При этом россияне стали более осознанными, поэтому стараются не приобретать лекарства на черном рынке, отметила врач.

