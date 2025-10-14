Россиянам рассказали, как прекратить навязчивые спам-звонки от банков

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм» объяснила, как прекратить навязчивые звонки от банков.

Она напомнила, что в апреле был принят так называемый закон о спам-звонках, благодаря которому россияне с 1 сентября 2025 года могут официально отказаться от рекламных сообщений и звонков. Теперь любая финансовая организация должна получить предварительное согласие клиента на подобные контакты.

«Заключая договор, например, на открытие счета в банке, мы автоматически проставляем «галочки», среди которых и то самое согласие на получение информации и предложений от поставщика услуг», — сказала Валишвили.

По ее словам, есть два способа, как прекратить нежелательные звонки. Во-первых, можно направить в банк заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных и получение рекламы. Во-вторых, можно установить блокировку спам-звонков у своего мобильного оператора через личный кабинет или приложение.

Если после заявления звонки продолжаются, то необходимо пожаловаться в Роскомнадзор или Центробанк. Нарушителям грозят штрафы: от 10 тыс. до 100 тыс. руб. для граждан и индивидуальных предпринимателей, и до 1,6 млн руб. — для компаний и финансовых организаций.

До этого директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско рассказал, что телефонные мошенники стали выдавать себя за сотрудников налоговой службы с целью получения доступа к личным кабинетам россиян на различных госпорталах вроде сайта ФНС и «Госуслуг».

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с сим-картами.