На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как прекратить навязчивые спам-звонки от банков

Доцент Валишвили назвала два способа, как прекратить спам-звонки от банков
true
true
true
close
Ekateryna Zubal//Shutterstock/FOTODOM

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм» объяснила, как прекратить навязчивые звонки от банков.

Она напомнила, что в апреле был принят так называемый закон о спам-звонках, благодаря которому россияне с 1 сентября 2025 года могут официально отказаться от рекламных сообщений и звонков. Теперь любая финансовая организация должна получить предварительное согласие клиента на подобные контакты.

«Заключая договор, например, на открытие счета в банке, мы автоматически проставляем «галочки», среди которых и то самое согласие на получение информации и предложений от поставщика услуг», — сказала Валишвили.

По ее словам, есть два способа, как прекратить нежелательные звонки. Во-первых, можно направить в банк заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных и получение рекламы. Во-вторых, можно установить блокировку спам-звонков у своего мобильного оператора через личный кабинет или приложение.

Если после заявления звонки продолжаются, то необходимо пожаловаться в Роскомнадзор или Центробанк. Нарушителям грозят штрафы: от 10 тыс. до 100 тыс. руб. для граждан и индивидуальных предпринимателей, и до 1,6 млн руб. — для компаний и финансовых организаций.

До этого директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско рассказал, что телефонные мошенники стали выдавать себя за сотрудников налоговой службы с целью получения доступа к личным кабинетам россиян на различных госпорталах вроде сайта ФНС и «Госуслуг».

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с сим-картами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами