Россиян предупредили, как вечерний просмотр сериалов и соцсетей уничтожает ваш сон

Вечерние сериалы, ленты соцсетей и привычка перед сном пролистывать новости чаще всего становятся причиной плохого сна и утренней усталости. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Гунва Аль-Терк, объяснив, как свет экранов влияет на биоритмы человека и состояние глаз.

«Современный человек редко засыпает без телефона, планшета или телевизора. Вечерний просмотр сериалов, социальных сетей или новостей стал привычкой, но именно она часто мешает нашему сну. С точки зрения офтальмолога, длительное воздействие света от экранов в вечерние часы может негативно влиять как на зрение, так и на качество сна», — отметила Аль-Терк.

Офтальмолог объяснила, что организм живет по циркадным ритмам, а мелатонин — основной гормон, отвечающий за чувство сонливости — вырабатывается в темноте.

«Когда на сетчатку глаза попадает свет, особенно синий спектр, выработка мелатонина подавляется. Экраны гаджетов излучают именно этот спектр. В результате мозг получает сигнал, что еще «день», даже если за окном давно ночь. Человек ложится спать позже, засыпает дольше, а сон становится поверхностным и не приносит должного отдыха», — рассказала она.

По словам врача, исследования показывают, что использование телефона или планшета перед сном сокращает продолжительность фазы глубокого сна на 20–30%. Это и объясняет утреннюю разбитость, даже если человек спал привычные восемь часов.

Офтальмолог подчеркнула, что страдает не только сон, но и сами глаза. В темноте зрачок постоянно расширяется и сужается в ответ на резкие перепады яркости — это приводит к быстрой утомляемости глазных мышц. Концентрация взгляда на близком расстоянии заставляет работать цилиарную мышцу в постоянном напряжении. Если это происходит ежедневно, развивается «спазм аккомодации», который сопровождается головными болями и временным ухудшением зрения вдаль.

Кроме того, длительный просмотр экрана в темноте вызывает сухость, ощущение песка, усталость и пересыхание роговицы, что приводит к ощущению «уставших глаз» по утрам.

Врач отметила, что предотвратить эти проблемы помогает простая гигиена зрительных и вечерних привычек.

«Ограничить использование гаджетов за 1–2 часа до сна. Вместо экрана — книга, теплый душ или расслабляющая музыка. Использовать ночной режим на устройствах, регулярно увлажнять глаза, следить за освещением и проходить осмотр у офтальмолога», — перечислила Аль-Терк.

Она подчеркнула, что сон — естественный процесс восстановления организма, а глаза играют в нем ключевую роль. Если они продолжают получать световые сигналы поздно вечером, мозг просто не понимает, что пора отдыхать.

«Как офтальмолог, я всегда напоминаю своим пациентам: самый лучший фильтр синего света — это вовремя выключенный экран. Дайте глазам темноту, и они отблагодарят вас ясным зрением и легким пробуждением», — заключила врач.

