Мужчина отравил соседей, залив еду спреем от насекомых

В США психически больной мужчина распылил яд в еду соседей и попался

В США мужчина пытался отравить соседей по дому с помощью спрея от насекомых, пишет People.

В Калифорнии арестовали 42-летнего Тимоти Брэдбери по подозрению в умышленном отравлении еды соседей средством от насекомых. Инцидент произошел в доме на две семьи в долине Санта-Кларита.

Супруги, Билли и Дэвид Сонхоппер, неоднократно попадали в больницу с симптомами отравления. В результате Дэвида диагностировали повреждение печени. Сделав необходимые анализы, врачи заподозрили отравление химикатами.

Пара изучила запись с камеры видеонаблюдения и обратилась в полицию. На кадрах видно, как мужчина в противогазе распыляет неизвестное вещество на кухне, продукты и технику.

24 февраля стражи порядка прибыли в дом, но Брэдбери отказался выходить. Через два часа переговоров подозреваемый, у которого диагностировано психическое расстройство, сдался добровольно.

В ходе обыска были изъяты вещи, доказывающие вину Брэдбери. Мужчину обвиняют в умышленном отравлении пищи с целью причинения вреда. Департамент шерифа округа Лос-Анджелес продолжает расследование.

Ранее отец накормил дочь крысиным ядом, чтобы не платить алименты.

 
