Стало известно о повреждениях после атаки Ирана на Тель-Авив

Десятки домов были повреждены или частично разрушены в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

«У многих домов выбиты окна, а часть из них получила серьезные повреждения, сделав здания непригодными для жилья. Местные жители выкидывают поврежденное имущество и битое стекло. Многие семьи теперь будут вынуждены искать новое жилье», — сказано в материале.

На месте работают коммунальные службы и полиция, добавило агентство.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Ари Лариджани заявил, что Иран нанесет по США и Израилю удар «такой силы, с которой они никогда прежде не сталкивались».

Его высказывание перекликается с предупреждением президента США Дональда Трампа, сделанным в адрес Ирана в этот же день. Глава Белого дома узнал о планах иранских военных нанести удар, «сильнее, чем когда-либо прежде». Американский лидер в соцсети Truth Social предупредил, что Ирану лучше отказаться от подобных планов, поскольку если это произойдет, то США обрушат такую силу, «какой еще никогда не было».

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.