Общество

Цветы и «выигрыши»: россиянам рассказали о ловушках мошенников к 8 Марта

РИА Новости: к 8 Марта мошенники атакуют россиян под видом курьеров
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники в преддверии Международного женского дня (8 Марта) используют несколько популярных схем обмана. Среди них — фиктивная доставка цветов и подарков, розыгрыши косметики и украшений, а также просьбы срочно перевести деньги на подарок со взломанных аккаунтов. Об этом сообщил РИА Новости основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

По его словам, праздник, связанный с подарками и вниманием, провоцирует злоумышленников на массовые звонки и рассылки. Они представляются курьерскими службами или Почты России и сообщают о якобы заказанной доставке цветов или подарков. Для подтверждения личности просят назвать код из СМС.

Кроме того, в соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о «выигрыше» косметики, украшений или сертификатов. Чтобы получить приз, человеку предлагают оплатить доставку или перейти по вредоносной ссылке.

Эксперт добавил, что распространенной схемой остается взлом аккаунтов и рассылка от их имени сообщений друзьям с просьбой срочно помочь деньгами на подарок. Также злоумышленники создают поддельные сайты с заниженными ценами на цветы и ювелирные изделия, а также их доставку.

Чтобы не стать жертвой обмана, необходимо соблюдать цифровую гигиену и проверять информацию. При получении праздничных предложений стоит искать данные на официальных ресурсах. Если поступает звонок якобы от службы доставки, лучше самостоятельно связаться с компанией по номеру с ее официального сайта.

Бедеров подчеркнул, что настоящие организации — банки, госорганы, почтовые и курьерские службы — не запрашивают коды из СМС. Он отметил, что их разглашение почти всегда приводит к краже денег. Эксперт призвал не поддаваться на давление и помнить, что мошенники часто создают ощущение срочности, заявляя об ограниченных акциях или угрозе возврата посылки. По его словам, внимательная проверка информации и взвешенные решения остаются лучшей защитой.

Ранее мошенники использовали схожие схемы обмана перед 23 Февраля, включая вложения в «патриотические» проекты.

 
Теперь вы знаете
