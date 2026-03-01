Житель Мурманска угнал автомобиль после того, как его обрызгали из лужи

В Мурманске мужчина разозлился, когда его окатили водой из лужи, и угнал машину

Житель Мурманска угнал автомобиль в отместку за то, что его обрызгали водой из лужи. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Ленинский районный суд Мурманска вынес приговор 32-летнему местному жителю В., признанному виновным в угоне автомобиля по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение без цели хищения).

Инцидент произошел 18 июня 2025 года. В тот день мурманчанин выпивал, а затем пошел в магазин за добавкой и встретил знакомого. Когда они возвращались из магазина, им навстречу проехал Audi Q7, который обрызгал их из лужи.

Возмущенный В. бросил в машину пластиковую бутылку с остатками жидкости. Тогда автомобиль остановился, водитель вышел, и между пешеходам и автомобилистом возник конфликт.

Знакомый подсудимого отвлек автовладельца разговором. В это время пьяный В. проник через открытую водительскую дверь в салон заведенного Audi Q7, покатался и скрылся, оставив машину. В суде он полностью признал вину. С учетом обстоятельств суд назначил угонщику наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Ранее у свердловчанки угнали автомобиль и жестоко ее избили, когда она попыталась вернуть его.