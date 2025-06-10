Дачникам объяснили, как легально продать урожай без уплаты налогов

Дачники могут продать урожай без уплаты налогов, если вырастили его самостоятельно. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Анастасия Билялова.

Эксперт отметила, что также для продажи урожая без уплаты налогов он должен быть выращен на участке, чья площадь не превышает 50 соток. Россияне смогут подтвердить эти критерии, получив справку в СНТ или местной администрации.

«Однако торговать разрешено не везде. Продавать продукцию можно только в специализированных местах — рынках и ярмарках после согласования с владельцем площадки», — сказала юрист.

Билялова добавила, что за продажу урожая в неположенном месте предусмотрены штрафы. При этом в каждом регионе размер индивидуальный. Так, в Москве штраф составит от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей. При повторном нарушении размер санкции составит 5 тысяч рублей, уточнила юрист.

В мае эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что обновление земли на грядках поможет дачникам добиться большого урожая. Она отметила, что земля может «уставать», поэтому важно высыпать хотя бы по два мешка грунта на каждую грядку. Кроме того, эксперт советует вносить удобрения.

Ранее дачникам рассказали, как защитить растения от жары.