Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Четверо человек в медицинских масках обстреляли мужчину в гараже в российском регионе

В Кургане четверо человек обстреляли из травматов знакомого в его гараже
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Житель Кургана выжил после покушения со стороны знакомых. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Утром 24 февраля в Кургане четверо местных жителей в медицинских масках напали на 38-летнего мужчину в его гараже. Двое 34-летних злоумышленников, а также 43-летний судимый и 22-летний, избили потерпевшего и выпустили не менее восьми пуль из траматического оружия в голову и тело на почве личной неприязни.

После этого группа скрылась на двух автомобилях ВАЗ. Жертву спас очевидец, вызвавший скорую, он выжил благодаря своевременно оказанной помощи.

Подозреваемых задержали при силовой поддержки Росгвардии, изъяты травматические пистолеты телефоны маски и машины, на которых передвигались подельники.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Один из обвиняемых уже находится под стражей, его подельникам изберут меру пресечения в зависимости от роли в преступлении.

Ранее пенсионер не захотел ухаживать за женой с деменцией и выстрелил в нее.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!