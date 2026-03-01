Четверо человек в медицинских масках обстреляли мужчину в гараже в российском регионе

В Кургане четверо человек обстреляли из травматов знакомого в его гараже

Житель Кургана выжил после покушения со стороны знакомых. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Утром 24 февраля в Кургане четверо местных жителей в медицинских масках напали на 38-летнего мужчину в его гараже. Двое 34-летних злоумышленников, а также 43-летний судимый и 22-летний, избили потерпевшего и выпустили не менее восьми пуль из траматического оружия в голову и тело на почве личной неприязни.

После этого группа скрылась на двух автомобилях ВАЗ. Жертву спас очевидец, вызвавший скорую, он выжил благодаря своевременно оказанной помощи.

Подозреваемых задержали при силовой поддержки Росгвардии, изъяты травматические пистолеты телефоны маски и машины, на которых передвигались подельники.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Один из обвиняемых уже находится под стражей, его подельникам изберут меру пресечения в зависимости от роли в преступлении.

