Россиян предупредили о рисках систем «умного дома» для электросети

Рост популярности «умного дома» несет не только комфорт, но и новые риски с точки зрения безопасности электроснабжения. Поэтому грамотная автономия и защита устройств становятся важнее, чем когда-либо, рассказал «Газете.Ru» Григорий Карулин, директор Центра компетенций IPPON.

По его словам, главный вызов, который необходимо преодолеть владельцу современного «умного дома», — неизбежная зависимость большинства его компонентов от стабильного питания и надежных коммуникаций, во время экстренного отключения электричества все функции автоматизации могут оказаться недоступны.

«Главная сложность состоит в том, что столь плотная интеграция систем жизнеобеспечения с цифровыми технологиями повышает уязвимость жилья перед целым спектром угроз: от перебоев в электросети до кибератак, очередного обновления прошивки или неправильной настройки сервера. Из-за обилия различных стандартов и протоколов некоторые компоненты могут оказаться несовместимыми с резервными решениями, то есть при отключении основного маршрутизатора или сбое интеллектуального центра пользователь рискует остаться без службы оповещения, отопления, связи с внешним миром и даже света, несмотря на всю вложенную в оснащение инфраструктуру», — объяснил эксперт.

Сложности может вызвать и восстановление работы систем после аварии: из-за некорректной синхронизации или разряженных батарей не все устройства возвращаются к работе автоматически, что особенно критично для видеонаблюдения и охраны. Поэтому важно не только приобретать продуманные решения для автономии и стабилизации, но и обязательно тестировать сценарии отключения электричества, чтобы понимать, насколько дом готов к нештатным ситуациям, ведь сохранность имущества и безопасность семьи напрямую зависят от грамотного проектирования «умной» инфраструктуры.

«Появление системы видеонаблюдения и охраны в квартире или доме сегодня — уже норма, однако их работа напрямую зависит от стабильности электросети: кратковременное отключение света может стать угрозой как для сохранности имущества, так и для личной безопасности. Так, важно подумать о резервных источниках питания для систем охраны, это поможет сохранить запись и удерживать сигнал тревоги даже в случае аварии на линии», — добавил эксперт.

Интеллектуальный центр «умного дома» — центральный мозг всей сети: при сбое питания его отказ способен обрушить всю инфраструктуру инновационного жилья. Для его защиты актуальны источники бесперебойного питания или внешнее питание, чтобы минимизировать время простоя.

«Критичным недостатком современных решений также является зависимость от интернет-соединения. Для сохранения стабильного соединения необходимо продумать резервные каналы — например, мобильные модемы», — подчеркнул Карулин.

Wi-Fi-сеть, маршрутизаторы и коммутаторы также нуждаются в поддержке автономии, поскольку отказ беспроводной инфраструктуры означает потерю связи между устройствами и невозможность управлять большинством приборов — здесь также важно оптимально использовать источники бесперебойного питания.

«Аварийное освещение — еще один важный аспект безопасности. Подобные системы не должны отключаться в самый неподходящий момент, поэтому их подключение зачастую осуществляется к ИБП с батарейными модулями, которые регулярно тестируются и меняются», — рассказал эксперт.

Также без электропитания отключаются циркуляционные насосы водяного отопления, которые используются в частных домах. Это, в свою очередь, может привести к замерзанию труб или повреждению системы отопления. В этом случае оптимальное решение — использование комплектов ИБП с внешними аккумуляторами. Они рассчитаны именно на длительную работу при маломощных нагрузках.

«Еще одно ключевое звено уюта и безопасности в загородном доме — нагревательный котел. Его сбой или полная остановка возможны как при аварии электропитания, так и при скачках напряжения», — добавил он.

И, наконец, бытовая техника в системе «умного дома» — от холодильников до стиральных машин — также нуждается в защите от скачков напряжения и перебоев подачи электроэнергии.

«Даже кратковременный сбой может привести к выходу из строя устройства. Важно комплексно продумать степень резервирования и автоматической защиты ключевых «умных» систем. Это поможет сделать жизнь максимально комфортной и безопасной», — резюмировал эксперт.

