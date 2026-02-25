Красноярскую воспитательницу осудили за истязание детей и издевательства над ними

В Красноярске бывшая воспитательница получила 3,5 года за истязание семерых детей

В Красноярске осудили бывшего воспитателя, издевавшегося над подопечными. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Оксана Зырянова, педагог по образованию, работала в группе «Знайки» детского сада при школе №148. В 2024 году, по версии следствия, женщина, раздражаясь из-за детских шалостей, систематически применяла силу к воспитанникам.

Она била детей руками и ногами по голове и ягодицам, хватала за уши, пинала и даже ударила одного ребенка ботинком. Также воспитательница запрещала им ходить в туалет в качестве наказания и удерживала в помещении.

О побоях дети рассказали родителям. Жертвами были признаны семеро дошкольников. Бывшая воспитательница так и не признала вину, утверждая, что лишь поддерживала в группе «строгую дисциплину», но физическую силу к детям не применяла.

«Ну хорошо, в угол детей ставила. Надо же как-то наказывать маленьких проказников», — пыталась оправдаться женщина.

Однако Ленинский районный суд признал ее виновной по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними). В качестве наказания женщина получила 3,5 лет лишения свободы с отсрочкой до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Педагог также лишена права работать с детьми в течение двух лет.

