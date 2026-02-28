Петербургский подросток пошел выбрасывать мусор, попал в компьютерный клуб и пропал

В Петербурге 14-летний подросток пошел выбрасывать мусор, очутился в компьютерном клубе и пропал. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел 27 февраля. Школьник вышел из дома, чтобы выбросить мусор, и при этом не взял с собой мобильный телефон. Обратно он уже не вернулся, однако позже его видели с другом в компьютерном клубе. Приятелям он не сказал, куда собирается идти дальше.

Мать подростка рассказала, что раньше сын так не пропадал. В семье не было ссор.

Местные жители и учителя опрашивают знакомых и одноклассников пропавшего, но безрезультатно. Подросток имеет рост 150 сантиметров, русые волосы, карие глаза. На момент пропажи он был одет в темно-серую куртку, черные шапку и кофту, темно-зеленые ботинки и джинсы.

