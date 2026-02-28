Размер шрифта
Россиянин обстрелял подростков, которые баловались петардами

На Амуре мужчина обстрелял подростков, которые баловались петардами
На Амуре мужчина увидел подростков, которые баловались петардами, и обстрелял их. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в конце декабря прошлого года в городе Тында. По версии следствия, мужчина был у себя дома и услышал взрывы петард. Он выглянул в окно и увидел четверых человек, отходивших от здания. Предположив, что это они взрывали петарды, он выстрелил в их сторону из мелкокалиберной винтовки.

После этого в полицию сообщили, что подросток получил огнестрельное ранение. Правоохранители установили стрелка, он признался в содеянном, но отметил, что о последствиях выстрела ему не было известно.

Сначала в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, а затем добавили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд отправил подозреваемого под стражу на два месяца.

Ранее россиянин поссорился со знакомой и обстрелял ее входную дверь.

 
