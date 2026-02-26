Россиянин поссорился со знакомой и обстрелял ее входную дверь

В Чувашии мужчина после ссоры со знакомой обстрелял ее входную дверь

В Чувашии 30-летний мужчина обстрелял дверь знакомой после ссоры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля в доме на улице Хузангая — жильцы услышали выстрелы и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали местного жителя и выяснилили, что он поссорился со знакомой. После этого мужчина несколько раз выстрелил во входную дверь ее квартиры из неустановленного оружия — женщина в этот момент находилась внутри.

Позже в автомобиле агрессора полицейские нашли магазины от пистолета Макарова и патроны к нему. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 и ч.3 статьи 222.1 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу по решению суда.

Ранее новосибирец обстрелял двух женщин во время ссоры на улице.