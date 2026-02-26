Россиянам рассказали о росте спроса на интерактивные программы в туристических поездах

Эксперт Рындина: в 2026-м вырастет спрос на интерактив в туристических поездах

В 2026 году ожидается увеличение спроса на интерактивные программы с элементами иммерсивности в туристических поездах в связи с новыми стандартами, которые вступят в силу с 1 марта. Об этом «Известиям» сообщила коммерческий директор группы отелей «Русские Сезоны» Инна Рындина.

Специалист объяснила, что из-за введения новых правил для туристических поездов произойдет пересмотр условий бронирования и участия в маршрутах. Теперь аннулировать билеты за 10 дней до поездки и избежать при этом потерь будет труднее. На фоне этого может привести снижение продаж.

При этом, по словам эксперта, введение ограничений на повторное присоединение к следованию поезда и специальные правила для путешествий несовершеннолетних будут направлены на четкое регулирование внутренних процедур. Однако как эти меры повлияют на бизнес-процессы в железнодорожном туризме еще неизвестно.

Специалист добавила, что новые стандарты подразумевают создание тематических вагонов и музыкального сопровождения. По ее прогнозу, в 2026 году у россиян станут популярны интерактивные программы с элементами иммерсивности.

«Данное решение позволит разделить потоки активных путешественников и туристов, предпочитающих спокойный ритм перемещений. Запрос на тихий формат отдыха также становится новой частью реальности отпуска в наступившем году», — подчеркнула эксперт.

Напомним, приказом Минтранса от 2 июля 2025 года вводятся четкие определения «туристского поезда» и «туристского железнодорожного маршрута», что позволяет официально разделить регулярные рейсы и круизные путешествия. Новые правила будут регулировать перевозку пассажиров и багажа на протяжении всего маршрута, независимо от его протяженности и вида сообщения.

