В Госдуме придумали способ защитить россиян от мошеннических переводов денег

В России нужно ввести новую меру защиты россиян от распространенной мошеннической схемы, связанной с якобы ошибочным переводом средств на карту. Необходимо предоставить гражданам право воспользоваться самозапретом на переводы от незнакомых лиц. С такой инициативой в беседе с RT выступил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

По мнению депутата, на фоне того, что россияне стали реже поддаваться на обман аферистов, они начали откровенно мстить.

«Они переводят на счета наших граждан копеечные суммы с провокационными комментариями вроде «За наркотики» или «За продажу карты». Цель понятна: банковский мониторинг зафиксирует подозрительные формулировки — и тогда счета могут заблокировать», — пояснил депутат.

Он назвал это попыткой запугать россиян и наказать их за бдительность. Важно принять меры и предоставить гражданам право добровольно оформить самозапрет на переводы от незнакомцев, в том числе с неизвестных номеров как из-за рубежа, считает парламентарий.

«Человек должен иметь возможность мгновенно ограничить такие транзакции», — подчеркнул Слуцкий.

В МВД до этого предупредили, что аферисты под видом возврата якобы ошибочного зачисления средств списывают деньги с банковских счетов россиян. Человеку приходит SMS-сообщение о поступлении денег на счет, после этого ему звонит неизвестный, утверждающий, что денежные средства были переведены ошибочно. Мошенник обращается с просьбой вернуть их обратно тем же «мобильным переводом» либо перевести на «правильный» номер.

В ведомстве порекомендовали в случае поступления таких просьб посоветовать звонившему обратиться в отделение банка с чеком. Если собеседник уверяет, что «потерял» чек, это, вероятнее всего, свидетельствует о мошенничестве.

Мошенники ранее обновили схему перевода денег на «безопасный счет».