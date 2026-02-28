Размер шрифта
В море нашли тело рекордсмена Гиннесса из Азербайджана

В Каспийском море нашли тело рекордсмена Гиннесса Алескера Гасанзаде
Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

В Каспийском море обнаружено тело гражданина Азербайджана Алескера Гасанзаде, чье имя было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Об это 27 февраля сообщило агентство АПА.

В возрасте семи лет Гасанзаде установил мировой рекорд, выполнив упражнение на пресс: лежа на спине, он смог дотянуться руками до ног три тысячи раз за одну минуту 44 секунды. За это достижение его имя было внесено в Книгу рекордов Гиннесса, что сделало его первым ребенком в мире в ней. Кроме того, он получил золотую медаль и диплом от Российского комитета регистрации рекордов планеты, а также звание почетного члена Книги рекордов Гиннесса.

24 февраля тело 25-летней студентки Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) нашли под окнами общежития в Москве. Инцидент произошел днем 24 февраля в общежитии на проспекте Вернадского. На место происшествия оперативно прибыли скорая помощи и полиция. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Байкале нашли тела туристов в провалившейся под лед машине.

 
