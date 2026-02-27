Размер шрифта
В Милане трамвай сошел с рельсов и врезался во дворец, есть пострадавшие

В Милане не менее 20 человек пострадали при сходе трамвая с рельсов

В Милане трамвай сошел с рельсов и врезался в здание дворца в районе Венецианских ворот, пишет Corriere della Sera.

В статье уточняется, что инцидент произошел около 16:00 (14:00 мск) с трамваем №9, который ехал от ж/д станции. При этом пострадали 20 человек, еще один не выжил.

По предварительной информации, к ДТП привела высокая скорость транспортного средства. Некоторые источники рассказали, что несколько человек попали под трамвай. Неясно, привело ли к сходу с рельсов резкое торможение, к которому прибег водитель, чтобы не наехать на людей на путях.

В сентябре прошлого года в результате крушения вагона фуникулера «Глория» в столице Португалии несовместимые с жизнью травмы получили по меньшей мере 15 человек, а 18 были ранены или травмированы. Похожая на трамвай вагонетка упала с большой высоты из-за обрыва троса. Она съезжала от смотровой площадки в парке, потеряла управление и врезалась в здание.

