В Волгограде коммунальщики загрязнили почву канализационными стоками

Росприроднадзор оценил ущерб от загрязнения почвы коммунальщиками в Волгограде
Нижне-Волжское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

В Волгограде произошло загрязнение почвы канализационными стоками на площади 1,75 тыс. квадратных метров. Ущерб оценивается более чем в 11 млн рублей, сообщили в Нижне-Волжском управлении Росприроднадзора.

По данным ведомства, излив сточных вод был выявлен вблизи дендрария. Специалисты отобрали пробы почвы и провели лабораторные исследования, которые показали превышение концентраций ряда загрязняющих веществ, в том числе железа, натрия, алюминия, кобальта, магния, сульфат- и хлорид-ионов, нитрат-ионов, нефтепродуктов и фосфора.

«Установлено, что в месте излива проходит канализационная сеть, находящаяся во владении и пользовании ООО «Концессии водоснабжения». По результатам расчетов размер вреда, причиненного почвам, составил 11,2 миллиона рублей», — отмечается в сообщении.

Росприроднадзор направил компании требование о добровольном возмещении ущерба. В случае отказа вопрос будет решаться в судебном порядке.

С прошлого года в Рязанской области активисты воюют со свиньями — здесь один за другим строят крупные промышленные свинокомплексы. Будущие соседи хрюшек безуспешно жалуются на вонь и загрязнение водоемов, передают друг другу пугающие слухи: что по ночам на фермах сжигают трупы свиней, а диких животных вокруг истребляют «безопасники» ферм. Власти и застройщик убеждают жителей в экологичности и безопасности проектов, но они уже никому не верят и боятся, что их дом превращают в «один большой мегасвинарник». Что происходит в регионе, чью столицу называют «сердцем России», — разбирался корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее в Красноярском крае выявили загрязнение почвы нефтепродуктами.

 
