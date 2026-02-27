Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Британия эвакуировала своих дипломатов из Ирана

Британия вывезла сотрудников посольства из Ирана из-за угрозы конфликта в регионе
Reuters

Великобритания эвакуировала сотрудников своего посольства в Тегеране из-за угрозы военного конфликта в регионе. Об этом сообщает на сайте правительство Соединенного Королевства.

Там назвали этот шаг превентивной мерой и отметили, что посольство продолжает работу в удаленном режиме.

«Поддержка со стороны правительства Великобритании в Иране крайне ограничена. В чрезвычайных ситуациях личная консульская помощь будет невозможна», — говорится в пресс-релизе.

В заявлении подчеркивается, что МИД страны не рекомендует совершать поездки в Исламскую Республику.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп изучает сценарии удара по ядерной инфраструктуре Ирана. 26 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров сторон по иранской ядерной программе. В администрации президента США рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Ранее самый дорогой авианосец США затопило фекалиями на пути к Ирану.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!