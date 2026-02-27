Размер шрифта
В РЖД рассказали о судьбе поезда, который не довез губернатора Гладкова до Белгорода

РЖД: поезд, на котором Гладков не доехал до Белгорода, задержался из-за поломки

В РЖД рассказали изданию «Подъем» о судьбе поезда, из-за которого губернатор Вячеслав Гладков опоздал на работу.

В компании уточнили, что речь идет о составе №71, который следовал из Москвы в Белгород. По техническим причинам 26 февраля поезд остановили на станции Сажное.

«После устранения неисправности поезд был отправлен по маршруту и прибыл на конечную станцию с задержкой чуть более часа», — сообщили в РЖД.

Накануне Гладков заявил об опоздании на работу из-за того, что местный житель отказался его подвезти. Чиновник возвращался из командировки, но поезд, на котором он ехал, сломался. Тогда губернатор попросил мужчину подкинуть его до служебной машины. Однако местный житель отказался помочь.

Глава области посчитал, что мужчина может быть чем-то на него обижен. В связи с чем Гладков попросил главу Яковлевского района, где произошел инцидент, съездить к мужчине и разобраться в ситуации.

Ранее власти заявили, что «не имеют права знать» жителя, отказавшегося везти Гладкова.

 
