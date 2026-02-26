Россиянам рассказали, можно ли замораживать мужское семя в холодильнике дома

Мужское семя следует замораживать в специализированных клиниках — там материал может храниться десятки лет, рассказал «Газете.Ru» врач-репродуктолог Кирилл Дворцов. Заморозка спермы в домашних условиях неэффективна, объяснил специалист.

«Эмбриологи следуют специальным алгоритмам, специально обрабатывают сперму и специальным образом ее замораживают. Если ее заморозить в морозилке просто так, она умрет. И тоже самое касается разморозки. У эмбриологов есть специальные алгоритмы по разработке спермы — это не как в духовку засунул, она разморозилась. Чутка сложнее все», — подчеркнул он.

Дворцов отметил, что сперму можно хранить в специальных условиях до 50 лет.

«Хранится материал бесконечно долго. Самому старому эмбриону — это не сперма, конечно. Но если мы про эмбрионы поговорим, то там уже 24 года, по-моему, было, когда он родился. То есть он 24 года провел в криотопе, сосуде Дьюара. По поводу спермы, мы можем ее практически вечно хранить. То есть там 10, 20, 30, 50 лет запросто», — заключил он.

