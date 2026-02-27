Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Педофил надругался над девочкой в российском городе и получил срок

В Благовещенске осудили педофила, надругавшегося над девочкой
Pixabay

В Благовещенске вынесли приговор педофилу, надругавшемуся над девочкой, не достигшей возраста 14 лет. Об этом сообщает Благовещенский городской суд Амурской области.

Инцидент произошел в начале 2025 года в городе Благовещенске. Судимый мужчина надругался над ребенком с применением насилия и использованием беспомощного состояния девочки.

Уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ в отношении злоумышленника рассматривалось в закрытом заседании. Суд признал мужчину виновным и, частично присоединив неотбытое наказание за другое преступление, назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, мужчине запретили управлять транспортом почти на четыре года, а после освобождения он еще год и десять месяцев будет ограничен в свободе.

Ранее в Перми мужчина пытался затащить школьницу в подъезд.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!