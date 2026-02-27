Педофил надругался над девочкой в российском городе и получил срок

В Благовещенске вынесли приговор педофилу, надругавшемуся над девочкой, не достигшей возраста 14 лет. Об этом сообщает Благовещенский городской суд Амурской области.

Инцидент произошел в начале 2025 года в городе Благовещенске. Судимый мужчина надругался над ребенком с применением насилия и использованием беспомощного состояния девочки.

Уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ в отношении злоумышленника рассматривалось в закрытом заседании. Суд признал мужчину виновным и, частично присоединив неотбытое наказание за другое преступление, назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, мужчине запретили управлять транспортом почти на четыре года, а после освобождения он еще год и десять месяцев будет ограничен в свободе.

Ранее в Перми мужчина пытался затащить школьницу в подъезд.