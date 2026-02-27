Россиян предупредили об опасности курения в мороз

Табачный дым в сочетании с холодным уличным воздухом оказывает сильную нагрузку на дыхательную систему и может привести к обострению хронических заболеваний легких. Об этом «Известиям» рассказал врач-пульмонолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Заурбек Айсанов.

Специалист предупредил, что особенно уязвимы к сочетанию дыма и холодного воздуха люди, у которых диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

«Когда температура воздуха снижается, риски для курильщиков возрастают, каждая затяжка сигареты наносит удар по легким. Холодный воздух сам по себе вызывает спазм бронхов, а токсичные вещества из табачного дыма усиливают воспаление и повреждение тканей», — объяснил он.

По словам врача, холод приводит к защитной реакции организма в виде сужения бронхов. При этом у курящих людей такой механизм выражен сильнее из-за хронического воспаления дыхательных путей.

Помимо этого, морозный воздух вызывает повышенную выработку слизи, а табачный дым нарушает работу реснитчатого эпителия, отвечающего за ее выведение. В итоге происходит застой мокроты, создающий благоприятную среду для размножения бактерий.

Эксперт подчеркнул, что дополнительным фактором риска зимой становится загрязнение воздуха, поскольку в отопительный сезон концентрация вредных веществ в атмосфере зачастую возрастает.

