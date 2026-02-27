Размер шрифта
Россиян предупредили об опасности курения в мороз

Врач Айсанов: дым в сочетании с холодным воздухом усиливает воспаление бронхов
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Табачный дым в сочетании с холодным уличным воздухом оказывает сильную нагрузку на дыхательную систему и может привести к обострению хронических заболеваний легких. Об этом «Известиям» рассказал врач-пульмонолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Заурбек Айсанов.

Специалист предупредил, что особенно уязвимы к сочетанию дыма и холодного воздуха люди, у которых диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

«Когда температура воздуха снижается, риски для курильщиков возрастают, каждая затяжка сигареты наносит удар по легким. Холодный воздух сам по себе вызывает спазм бронхов, а токсичные вещества из табачного дыма усиливают воспаление и повреждение тканей», — объяснил он.

По словам врача, холод приводит к защитной реакции организма в виде сужения бронхов. При этом у курящих людей такой механизм выражен сильнее из-за хронического воспаления дыхательных путей.

Помимо этого, морозный воздух вызывает повышенную выработку слизи, а табачный дым нарушает работу реснитчатого эпителия, отвечающего за ее выведение. В итоге происходит застой мокроты, создающий благоприятную среду для размножения бактерий.

Эксперт подчеркнул, что дополнительным фактором риска зимой становится загрязнение воздуха, поскольку в отопительный сезон концентрация вредных веществ в атмосфере зачастую возрастает.

До этого испанский врач Ана Перес Баллеста говорила, что риск инфаркта начинает снижаться уже через сутки после отказа от курения. При этом через 48 часов начинают регенерироваться нервные окончания дыхательных путей.

Ранее врач предупредил об опасности «кашля курильщика».

 
