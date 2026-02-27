В Калининграде обнаружили янтарь уникальной формы

В Калининграде нашли янтарь в форме древнего насекомого

На Калининградском янтарном комбинате обнаружили редкий минерал в форме древнего жука. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Уникальную форму янтарь приобрел 30-50 млн лет назад. Камень станет экспонатом в музее янтарного комбината. Необычный образец балтийского самоцвета обнаружили специалисты комбината во время ручной сортировки янтаря. В сколе камня угадывается редкий фрагмент - трехмерный слепок туннеля, который образовала личинка жука-древоточца», — говорится в сообщении.

Уточняется, что внутри находки нет самого насекомого, но янтарь точно приобрел форму его личинки.

Среди других образцов минерала есть также камни «Стрекоза» и «Таракан», самоцвет «Янтарное сердце» и другие. Они представлены в музее комбината.

До этого в Италии команда археологов под руководством Симоны Формолы, работавшая в гробнице Цербера в городе Джульяно на северо-западе Неаполя, обнаружила человека, лежащего лицом вверх, в «отличном состоянии сохранности».

Издание Popular Mechanics писало, что исследователи сначала использовали микрокамеру для изучения 2000-летнего саркофага.

Ранее ученые восстановили запахи мумий по молекулярным «отпечаткам».