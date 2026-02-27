Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россиянка фиктивно зарегистрировала у себя дома более 430 мигрантов

В Уфе женщина фиктивно зарегистрировала у себя дома более 430 мигрантов
Shutterstock

В Уфе местную жительницу будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

По версии следствия, местная жительница фиктивно регистрировала мигрантов в своем жилище на улице М. Гафури. С января 2024 по декабрь 2025 года она незаконно поставила на учет более 430 иностранных граждан, которые по этому адресу никогда не проживали.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении россиянки. Материалы направлены в районный суд для рассмотрения по существу.

До этого две петербурженки незаконно зарегистрировали 68 мигрантов и попали под суд. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по части 3 статьи 322.1 и статье 322.3 УК РФ направлено в суд.

Ранее россиянка фиктивно регистрировала мигрантов и стала фигуранткой более 100 уголовных дел.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!