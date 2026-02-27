Россиянка фиктивно зарегистрировала у себя дома более 430 мигрантов

В Уфе женщина фиктивно зарегистрировала у себя дома более 430 мигрантов

В Уфе местную жительницу будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

По версии следствия, местная жительница фиктивно регистрировала мигрантов в своем жилище на улице М. Гафури. С января 2024 по декабрь 2025 года она незаконно поставила на учет более 430 иностранных граждан, которые по этому адресу никогда не проживали.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении россиянки. Материалы направлены в районный суд для рассмотрения по существу.

До этого две петербурженки незаконно зарегистрировали 68 мигрантов и попали под суд. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по части 3 статьи 322.1 и статье 322.3 УК РФ направлено в суд.

Ранее россиянка фиктивно регистрировала мигрантов и стала фигуранткой более 100 уголовных дел.