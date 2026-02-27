Россиянам назвали преимущества и риски полизанятости

В 2026 году полизанятость перестала быть исключением. Теперь совмещение работы оказалось системным явлением на рынке труда. Об этом «Известиям» рассказала HR-эксперт, основатель и руководитель агентства кадрового аутсорсинга ALL HR Светлана Перкова.

По словам специалиста, существуют два главных типа мотивации к полизанятости, первым из которых является поколенческий.

«Молодые специалисты 18-24 лет не воспринимают идею «одна работа на всю жизнь». Для них полизанятость — способ профессиональной навигации, возможность собрать портфель компетенций и попробовать себя в разных сферах», — объяснила она.

Вторым типом HR-эксперт назвала адаптационный. Люди в возрасте от 35 до 50 лет зачастую решаются на дополнительную занятость из-за ряда экономических факторов. Они начинают искать подработку из-за инфляции и стремления создать подушку безопасности, чтобы чувствовать финансовую устойчивость.

Однако у полизанятости есть несколько рисков для сотрудников, которые перестают боятся потерять работу, поскольку имеют несколько источников дохода. Зачастую такие работники сталкиваются с хроническим стрессом и эмоциональным выгоранием. Особенно часто с этим сталкиваются те, кто пришел к совмещению не по собственному желанию, а из-за каких-либо обстоятельств.

