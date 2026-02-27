Размер шрифта
Выросло число пострадавших при взрыве в кафе Казахстана

Zakon.kz: число пострадавших при взрыве в казахстанском кафе достигло 28
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Число пострадавших при взрыве в кафе в городе Щучинске Акмолинской области Казахстана достигло 28 человек. Об этом сообщает местное издание Zakon.kz в Telegram-канале.

«Из 28 пострадавших 15 – сотрудники кухни и зала, 13 – посетители. Среди семи погибших пятеро – сотрудники кафе, шестнадцатилетняя девушка была с работавшей там матерью», — говорится в посте.

Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек сообщил, что четверо пострадавших остаются в критическом состоянии, десять – в тяжелом. Основные травмы – поверхностные ожоги лица, рук, ног и дыхательных путей.

До этого сообщалось, что специалисты из пожарной бригады вынесли из горящего здания восемь газовых баллонов.

После инцидента посольство РФ в Казахстане сообщило, что среди погибших и пострадавших при взрыве россиян нет. В российской дипмиссии выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего восстановления пострадавшим.

Ранее момент взрыва газа в кафе в Казахстане попал на видео.

 
