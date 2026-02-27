Выросло число пострадавших при взрыве в кафе Казахстана

Число пострадавших при взрыве в кафе в городе Щучинске Акмолинской области Казахстана достигло 28 человек. Об этом сообщает местное издание Zakon.kz в Telegram-канале.
«Из 28 пострадавших 15 – сотрудники кухни и зала, 13 – посетители. Среди семи погибших пятеро – сотрудники кафе, шестнадцатилетняя девушка была с работавшей там матерью», — говорится в посте.
Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек сообщил, что четверо пострадавших остаются в критическом состоянии, десять – в тяжелом. Основные травмы – поверхностные ожоги лица, рук, ног и дыхательных путей.
До этого сообщалось, что специалисты из пожарной бригады вынесли из горящего здания восемь газовых баллонов.
После инцидента посольство РФ в Казахстане сообщило, что среди погибших и пострадавших при взрыве россиян нет. В российской дипмиссии выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего восстановления пострадавшим.
Ранее момент взрыва газа в кафе в Казахстане попал на видео.