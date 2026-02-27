Размер шрифта
В Краснодаре подросток впал в кому после падения с крыши трамвая

В Краснодаре подросток-зацепер упал с крыши трамвая
В Краснодаре 15-летний подросток впал в кому после падения с крыши движущегося трамвая и получил тяжелые травмы. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Инцидент произошел на улице Евдокии Бершанской, подросток катался на крыше трамвая и упал с высоты, получив тяжелые травмы. По данным портала «Кубань 24», состояние подростка врачи оценивают как стабильно тяжелое, он находится в коме.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, школьник увлекался зацепингом.

До этого в Ленинградской области 15-летний зацепер сорвалcя с движущегося электрички. Подросток вместе с приятелями решил прокатиться на внешней стороне поезда, зацепившись за выступающие части. Попытавшись проехать в пространстве между вагонами, юноша не удержался и сорвался на ходу. Несовершеннолетний не выжил.

Ранее подросток не выжил после падения с электрички в Подмосковье.

 
