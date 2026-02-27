Стало известно, в каком состоянии находится девочка, найденная после похищения в Смоленске

Девочка, найденная после похищения в Смоленске, в удовлетворительном состоянии

Девятилетняя девочка, найденная после похищения в Смоленске, находится в в удовлетворительном состоянии. Сейчас ребенок в больнице, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Девочка в больнице, состояние удовлетворительное», — сказали журналистам.

До этого источник агентства сообщил, что подозреваемый в похищении ребенка начал давать показания. Как уточнялось, изначально задержанный отказался давать показания.

26 февраля газета «Известия» со ссылкой на заявление регионального поисково-спасательного отряда «Сальвар» написала, что в Смоленске нашли живой девятилетнюю девочку, пропавшую во время прогулки с собакой. Как рассказали в Следственном комитете России, подозреваемого в похищении несовершеннолетней задержали. Им оказался 43-летний Сергей Г., ранее судимый по делу о хранении наркотиков. Ребенка обнаружили в квартире сожительницы предполагаемого преступника.

Ранее сообщалось, что похитителю девочки в Смоленске грозит до пяти лет лишения свободы.