В Люберцах до конца года построят две поликлиники и образовательный центр

В 2026 году в Люберцах появятся новые школы, медучреждения и парк культуры
RybakovaA/Shutterstock/FOTODOM

В Люберцах в этом году планируется построить большой образовательный комплекс, а также две поликлиники. Кроме того, для жителей благоустроят Центральный парк культуры и отдыха, отремонтируют дороги и объекты ЖКХ. Об этом глава округа Владимир Волков сообщил в ходе отчета губернатору Андрею Воробьеву, передает 360.ru.

Строительство нового воспитательно-образовательного комплекса запланировано в Краскове, еще две школы появятся в ЖК «Новые Островцы» и ЖК «Томилино Парк». Кроме того, среди важных соцобъектов запланировано строительство детсадов в нескольких жилых комплексах, сообщил Волков. Он также рассказал о новых открывшихся поликлиниках, добавив, что еще два медучреждения откроются в жилых комплексах «Люберецкий» и «Томилино Парк».

Также до конца текущего года для жителей создадут новые общественные пространства и благоустроят уже существующие. В частности, планируется привести в порядок Центральный парк культуры и отдыха, лесопарк «Лесная опушка», летний парк в Малаховке, Кореневский карьер, мемориал павшим в локальных конфликтах и так далее.

Обсуждая вопрос благоустройства, Воробьев напомнил о важности работы по сносу нелегальных точек торговли. В частности, недавно на рынке у станции МЦД-3 Люберцы снесли незаконные киоски. Глава региона подчеркнул, что соответствующий закон о ликвидации несанкционированных НТО, инициированный властями Московской области, поддержал президент страны.

«С тем, что безнадежно устарело и не приносит пользы, мы мириться не будем», — заключил Воробьев.

Напомним, в 2024 году подмосковные города Люберцы и Дзержинский объединили в единый городской округ Люберцы. Отмечалось, что благодаря этому средства консолидированного бюджета будут более эффективно распределяться по государственным и муниципальным программам, а также появится возможность оперативно решать все городские вопросы.

Ранее были раскрыты сроки запуска крупнейшей Каширской ГРЭС в Подмосковье.

 
