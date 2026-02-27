Обстановку в Херсоне назвали нервной и изматывающей

Губернатор Сальдо назвал нервной ситуацию в Херсоне на фоне проблем с отоплением

В Херсоне, который в данный момент находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), наблюдается нервная и изматывающая для жителей обстановка. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, людям тяжело из-за проблем с электроснабжением и отоплением.

«Картина нервная и изматывающая: во многих домах нет нормального отопления, вода подается по графику. В ряде многоэтажек проблемы с трубами, электричество регулярно пропадает», — рассказал Сальдо.

Он обратил внимание, что самым болезненным для жителей Херсона остается страх из-за принудительной мобилизации. Кроме того, людей на улицах постоянно останавливают для проверки документов и мобильных телефонов. В связи с этим горожане прячутся и выходят в магазин за продуктами только в определенное время.

«В таких условиях запрос у всех один: чтобы оставили в покое и дали базовые вещи — свет, воду, тепло и безопасность», — подчеркнул губернатор.

13 февраля глава назначенной украинскими властями администрации Херсона Ярослав Шанько заявил, что город оказался полностью обесточен. Он назвал отключение электричества временным явлением, пишет RT.

Ранее Сальдо рассказал, как жители Херсона готовят еду в условиях отсутствия газа.