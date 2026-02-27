Размер шрифта
Психолог предупредил об опасности «достигаторства» для женщин

Психолог Ланг: достигаторство может навредить женщинам
ShotPrime Studio/Shutterstock/FOTODOM

«Достигаторство», бесконечное саморазвитие и погоня за новыми профессиями со стороны женщин могут стать опасной ловушкой, которая негативно отразится на семье. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал психолог Сергей Ланг.

По его словам, многие из них увлекаются коучингом, астрологией и нутрициологией, однако, по итогу эта деятельность не приносит желаемого дохода.

«Я часто встречаю в практике «достигаторство». Жена говорит мужу: «У меня несколько образований», имея в виду коучинг, астрологию, нутрициологию. А в итоге она с утра до вечера занята, денег это не приносит, а траты ложатся на плечи мужчины. И это выматывает обе стороны», — сказал Ланг.

Он отметил, что в случае, когда работа при большом вкладе не приносит денег, человек может столкнуться с мыслями, что он плохой специалист. Кроме того, на фоне этого могут появиться проблемы в семье. В результате возникает снежный ком, где женщина начинает ненавидеть работу и думать, что дома ее не ценят, заключил психолог.

Клинический психолог компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина до этого говорила, что стремление экономить и копить финансовую «подушку безопасности» часто возникает из-за страха нехватки средств, связанного со стрессом в прошлом. Научиться грамотно использовать денежные накопления и не испытывать при этом тревогу поможет осознание собственного страха.

Ранее психолог объяснила, как проверить партнера на совместимость.

 
