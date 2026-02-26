Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Улан-Удэ сотрудница ограбила пункт выдачи, чтобы сделать подарки друзьям

В Улан-Удэ сотрудница украла из ПВЗ вещи ради подарков друзьям
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Улан-Удэ 21-летняя сотрудница пункта выдачи заказов совершила кражу на 15 тыс. рублей. Об этом сообщили в УМВД по республики.

Представитель ПВЗ обратился в отделение полиции после исчезновения со склада одежды, электроники и бытовой техники. Главной подозреваемой стала девушка, недавно принятая на работу в этот пункт выдачи.

За несколько дней до инцидента она прошла инструктаж и, оставшись одна в помещении, начала отбирать ценные вещи.

В течение одной смены сотрудница выбрала носки, постельное белье, пижаму, портативное зарядное устройство, тонометр, сушилку для обуви и сетевой адаптер для телефона, а вечером вынесла все товары в двух фирменных пакетах.

Задержанная призналась, что планировала использовать их в личных нуждах и делать подарки друзьям.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Девушку, до сих пор не имеющую судимостей, отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.

До этого двое школьников пытались ограбить пункт выдачи заказов в Липецке. Подростков задержали, в отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, совершенный группой лиц. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее житель Нижегородской области напал с канцелярским ножом на сотрудницу ПВЗ.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!