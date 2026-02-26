В Улан-Удэ сотрудница ограбила пункт выдачи, чтобы сделать подарки друзьям

В Улан-Удэ 21-летняя сотрудница пункта выдачи заказов совершила кражу на 15 тыс. рублей. Об этом сообщили в УМВД по республики.

Представитель ПВЗ обратился в отделение полиции после исчезновения со склада одежды, электроники и бытовой техники. Главной подозреваемой стала девушка, недавно принятая на работу в этот пункт выдачи.

За несколько дней до инцидента она прошла инструктаж и, оставшись одна в помещении, начала отбирать ценные вещи.

В течение одной смены сотрудница выбрала носки, постельное белье, пижаму, портативное зарядное устройство, тонометр, сушилку для обуви и сетевой адаптер для телефона, а вечером вынесла все товары в двух фирменных пакетах.

Задержанная призналась, что планировала использовать их в личных нуждах и делать подарки друзьям.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Девушку, до сих пор не имеющую судимостей, отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.

До этого двое школьников пытались ограбить пункт выдачи заказов в Липецке. Подростков задержали, в отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, совершенный группой лиц. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее житель Нижегородской области напал с канцелярским ножом на сотрудницу ПВЗ.