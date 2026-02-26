Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Курской области погибших при отравлении угарным газом похоронят за счет государства

Хинштейн: четверых погибших от отравления газом курян похоронят за счет бюджета
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Четверых жителей Курска, которые погибли в результате отравления угарным газом в квартирах, похоронят за счет бюджетных средств. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Это не только выполнение моего обещания помочь семьям, но и прямая обязанность власти в подобных ситуациях. Поэтому никакого сбора на погребение делать не нужно», — написал глава региона.

Хинштейн добавил, что Следственный комитет России уже расследует уголовное дело, возбужденное по факту произошедшего. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности.

24 февраля в Курске погибли четыре человека, предварительно, при отравлении угарным газом в квартире. ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Харьковская. Среди погибших трое мужчин и одна женщина. Еще одна пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее трое детей и двое взрослых отравились угарным газом в Саратовской области.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!