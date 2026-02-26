В Курской области погибших при отравлении угарным газом похоронят за счет государства

Четверых жителей Курска, которые погибли в результате отравления угарным газом в квартирах, похоронят за счет бюджетных средств. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Это не только выполнение моего обещания помочь семьям, но и прямая обязанность власти в подобных ситуациях. Поэтому никакого сбора на погребение делать не нужно», — написал глава региона.

Хинштейн добавил, что Следственный комитет России уже расследует уголовное дело, возбужденное по факту произошедшего. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности.

24 февраля в Курске погибли четыре человека, предварительно, при отравлении угарным газом в квартире. ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Харьковская. Среди погибших трое мужчин и одна женщина. Еще одна пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее трое детей и двое взрослых отравились угарным газом в Саратовской области.