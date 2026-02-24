Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Четыре человека погибли в Курске при отравлении угарным газом

В Курске четыре человека погибли от отравления угарным газом
Elya Vatel/Shutterstock/FOTODOM

В Курске погибли четыре человека, предварительно, при отравлении угарным газом в квартире. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Харьковская. Среди погибших трое мужчин и одна женщина. Еще одна пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают оперативные службы. Причины произошедшего устанавливаются.

Прокуратура Курской области сообщила, что курская прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Подробности ведомство не приводит.

21 февраля сообщалось, что в городе Бабаеве Вологодской области пять человек погибли, предварительно, от отравления угарным газом при пожаре в гараже. Жертвами трагедии стали девушки и молодые мужчины от 20 до 34 лет.

Ранее трое детей и двое взрослых отравились угарным газом в Саратовской области.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!