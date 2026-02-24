Четыре человека погибли в Курске при отравлении угарным газом

В Курске четыре человека погибли от отравления угарным газом

В Курске погибли четыре человека, предварительно, при отравлении угарным газом в квартире. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Харьковская. Среди погибших трое мужчин и одна женщина. Еще одна пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают оперативные службы. Причины произошедшего устанавливаются.

Прокуратура Курской области сообщила, что курская прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Подробности ведомство не приводит.

21 февраля сообщалось, что в городе Бабаеве Вологодской области пять человек погибли, предварительно, от отравления угарным газом при пожаре в гараже. Жертвами трагедии стали девушки и молодые мужчины от 20 до 34 лет.

Ранее трое детей и двое взрослых отравились угарным газом в Саратовской области.