Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Финляндии сообщили о помощи российских ледоколов судам в Финском заливе

Российские ледоколы помогают судам, застрявшим во льдах Финского залива
Павел Львов/РИА Новости

Российские ледоколы оказывают помощь грузовым судам, которые застряли во льдах в Финском заливе. Об этом сообщает агентство транспортной инфраструктуры Финляндии.

«Сложная ледовая обстановка и сильные ветры привели к тому, что несколько грузовых судов застряли во льду в международной морской зоне Финского залива и в территориальных водах Финляндии. В соответствии с обычной зимней практикой судоходства, судам также оказывается помощь в рамках международного сотрудничества с российскими ледоколами», — сказано в сообщении.

Отмечается, что запросу финской стороны ледокол из России может также оказать помощь грузовому судну в территориальных водах Финляндии.

В ведомстве подчеркнули: цель состоит в обеспечении безопасности судоходства в любых условиях.

17 февраля газета «Коммерсантъ» писала, что экспорт через порты на Балтике оказался под угрозой остановки из-за льдов и обязательного водолазного осмотра судов. Минтранс сообщил изданию: ледовые условия в Финском заливе превысили ожидаемые по толщине льда. Ожидается, что к марту толщина льда превысит 0,3–0,4 м. В связи с этим капитаны портов последовательно вводят ограничения на проход судов через льды.

Ранее немецкий ледокол застрял во льдах Арктики.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!