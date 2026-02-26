В Финляндии сообщили о помощи российских ледоколов судам в Финском заливе

Российские ледоколы оказывают помощь грузовым судам, которые застряли во льдах в Финском заливе. Об этом сообщает агентство транспортной инфраструктуры Финляндии.

«Сложная ледовая обстановка и сильные ветры привели к тому, что несколько грузовых судов застряли во льду в международной морской зоне Финского залива и в территориальных водах Финляндии. В соответствии с обычной зимней практикой судоходства, судам также оказывается помощь в рамках международного сотрудничества с российскими ледоколами», — сказано в сообщении.

Отмечается, что запросу финской стороны ледокол из России может также оказать помощь грузовому судну в территориальных водах Финляндии.

В ведомстве подчеркнули: цель состоит в обеспечении безопасности судоходства в любых условиях.

17 февраля газета «Коммерсантъ» писала, что экспорт через порты на Балтике оказался под угрозой остановки из-за льдов и обязательного водолазного осмотра судов. Минтранс сообщил изданию: ледовые условия в Финском заливе превысили ожидаемые по толщине льда. Ожидается, что к марту толщина льда превысит 0,3–0,4 м. В связи с этим капитаны портов последовательно вводят ограничения на проход судов через льды.

Ранее немецкий ледокол застрял во льдах Арктики.