В московском аэропорту ввели ограничения на полеты

В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

В периметре воздушного пространства московского аэропорта Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани в Telegram-канале.

Уточняется, что это связано с действием сигнала «Ковер».

«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что возможны корректировки в расписании полетов. Информацию о статусе рейса пассажирам посоветовали узнавать через коммуникационные каналы авиакомпаний.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пассажир самолета «начал бить всех подряд» на борту и сорвал рейс.

 
