В Бразилии по улицам города «поплыли» гробы

G1: гробы поплыли по улицам бразильского города Уба из-за ливней
Amanda Maciel Perobelli/World Press Photo 2025

Гробы вынесло на улицы бразильского города Уба во время наводнения. Кадры произошедшего опубликовал портал G1.

Город в штате Минас-Жерайс оказался во власти проливных дождей. В зоне подтопления оказалось в том числе бюро ритуальных услуг. Вода вынесла со склада несколько гробов, после чего они «поплыли» по улице.

«Несколько гробов унесло потоком воды во время сильного дождя», — отмечается в публикации.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за наводнений и оползней пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. По последним данным, 48 человек утонули или получили несовместимые с жизнью травмы в результате стихийного бедствия.

18 февраля метеорологическая служба «Метео-Франс» сообщила, что во Франции установлена рекордная продолжительность дождей за историю метеонаблюдений в стране — осадки не прекращаются 36 дней подряд. Дожди начались на территории страны 14 января. Предыдущий рекорд был зарегистрирован осенью 2023 года — тогда метеорологи зафиксировали 32 дождливых дня подряд. Уточняется, что дождливыми считаются те дни, в которые в среднем по стране выпало от 1 мм осадков.

Ранее миру предсказали дефицит продуктов из-за климатического кризиса.

 
