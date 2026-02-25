Врач объяснила, как сбалансированно питаться во время Великого поста

Питание во время Великого поста должно быть сбалансированным и разнообразным, из рациона исключаются источники белка животного происхождения (мясо, птица, яйца, молочные и кисломолочные продукты и рыба), поэтому необходимо ежедневно потреблять источники растительного белка. Об этом «Москве 24» рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По ее словам, к последним относятся бобовые, нерафинированные крупы, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, хлеб из муки грубого помола. Эти продукты обеспечат организм энергией за счет медленных углеводов, а также будут способствовать функциональному состоянию желудочно-кишечного тракта.

«В качестве восполнения белковой составляющей также стоит обратить внимание на соевые продукты (соевое молоко, йогурты, творог). При хорошей переносимости можно включить в рацион грибы. Когда дозволяется постом, обязательно добавьте в меню рыбу, в том числе морскую, – это источник белка, полиненасыщенных жирных кислот, йода», — добавила Стародубова.

К хорошим источникам растительного белка она отнесла орехи. Полезные жиры можно получать из растительных масел, преимущественно холодного отжима. Врач также призвала включать в рацион достаточное количество овощей, фруктов, ягод, свежей зелени в вашем рационе питания.

Иерей храма Святителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко до этого говорил, что во время Великого поста мирянам следует отказаться от продуктов животного происхождения. При этом меру строгости Сорокоднева верующий может определить как самостоятельно, так и по совету священника.

