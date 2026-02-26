Управляющая Додо в Челябинске уволилась после резонансного инцидента с собакой

В Челябинске управляющая Додо уволилась после скандала с собакой

В Челябинске управляющая филиала «Додо», где произошел скандал с собакой, уволилась. Об этом сообщает лидер компании в РФ и Центральной Азии в официальном Telegram-канале Гоша Зосидзе.

По его словам, она искренне сожалеет о случившемся и решение приняла сама. Женщина столкнулась с давлением, а также получала угрозы.

«Несмотря ни на что, мы поддержим ее в этот непростой период. От лица компании просим остановить давление и проявить уважение к частной жизни», – рассказал Зосидзе.

До конца марта в организации планируют ряд изменений, среди них – улучшение обратной связи между командами работников и управляющими.

По словам Зосидзе, «Додо» уже начинает программу поддержки приюта, куда попала собака Додобоня. Там сейчас 270 «постояльцев».

Животное попало в приют после резонансного случая в челябинской пиццерии. Один из курьеров рассказал, что его уволили за заботу о бездомной собаке, которая иногда приходила к точке общепита.

В организации заявили, что хотели уволить молодого человека еще до инцидента и предложили бывшему работнику заниматься программами пиццерии, связанными с помощью животным.

Ранее стало известно, в каких условиях живет Додобоня, пойманная после скандала с курьером.