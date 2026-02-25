Размер шрифта
«Додо Пицца» после скандала договорилась с курьером из Челябинска о партнерстве

Сеть пиццерий «Додо Пицца» договорилась с уволенным курьером, который позаботился о собаке в мороз, о партнерстве в инициативах компании по поддержке приютов для животных. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе компании.

«Компания договорилась с Михаилом [курьером] о партнерстве в рамках волонтерских и благотворительных инициатив, направленных на поддержку приютов для животных, особенно в Челябинске», — говорится в заявлении.

Потребители начали отменять заказы в «Додо Пицце» по всей России после того, как в Челябинске был уволен курьер, укрывший пледом местную собаку по кличке Додобоня в 20-градусный мороз. Мужчина лишился работы по статье о «порче имущества». В компании заявили, что курьер использовал гостевой плед, а причиной увольнения стали регулярные опоздания.

Позднее пресс-служба «Додо Пиццы» сообщила, что компания оплатит содержание и лечение собаки Додобони. В сообщении говорится, что «Додо» возьмет на себя все расходы, связанные с передержкой, и необходимыми ветеринарными услугами до тех пор, пока собаке не найдут хозяев. Животное находится в центре помощи «Того», где о нем пообещали позаботиться.

Ранее стало известно, что «Додо Пицца» станет pet-friendly после истории с Додобоней.

 
