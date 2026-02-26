Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Прохожие, спасшие в Петербурге выпавшего из окна ребенка, получат премию Кеосаяна

Спасшие выпавшего из окна в Петербурге ребенка получат премию Кеосаяна
Shutterstock

Прохожих, которые спасли выпавшего с 10 этажа ребенка в Санкт-Петербурге, наградят премией имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Их тоже ждет премия имени моего мужа», — говорится в публикации.

Инцидент произошел вечером 25 февраля на Богатырском проспекте. Двухлетний мальчик находился в комнате без присмотра. Он смог самостоятельно открыть окно, на котором не было защитного замка, и выпал. Ребенка заметили прохожие, которые сумели поймать его с помощью растянутой куртки.

По словам очевидцев, в семье есть еще двое несовершеннолетних детей. По данным Telegram-канала 112, в момент происшествия отец ребенка ходил в магазин, а дома с детьми осталась супруга. Пострадавший мальчик госпитализирован с кататравмой в тяжелом состоянии.

Ранее в Санкт-Петербурге вручили награду дворнику, спасшему ребенка.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!