Прохожие, спасшие в Петербурге выпавшего из окна ребенка, получат премию Кеосаяна

Прохожих, которые спасли выпавшего с 10 этажа ребенка в Санкт-Петербурге, наградят премией имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Их тоже ждет премия имени моего мужа», — говорится в публикации.

Инцидент произошел вечером 25 февраля на Богатырском проспекте. Двухлетний мальчик находился в комнате без присмотра. Он смог самостоятельно открыть окно, на котором не было защитного замка, и выпал. Ребенка заметили прохожие, которые сумели поймать его с помощью растянутой куртки.

По словам очевидцев, в семье есть еще двое несовершеннолетних детей. По данным Telegram-канала 112, в момент происшествия отец ребенка ходил в магазин, а дома с детьми осталась супруга. Пострадавший мальчик госпитализирован с кататравмой в тяжелом состоянии.

Ранее в Санкт-Петербурге вручили награду дворнику, спасшему ребенка.