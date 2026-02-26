Священник объяснил, что нельзя делать в Великий пост

В период Великого поста запрещено грешить. При этом нужно соблюдать правила устава Типикон. Об этом aif.ru рассказал иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).

Священник подчеркнул, что грешить нельзя как во время Великого поста, так и в другие дни.

«В плане соблюдения поста есть правила Типикона. Это образец, установленный Церковью, от которого мы отталкиваемся. Но конкретную меру поста человек должен установить себе сам, желательно посоветовавшись с духовником», — объяснил он.

По словам священнослужителя, в период поста также разрешены не более двух трапез в день. При этом если полагается только один прием пищи, то его следует совершать в около 15:00 или после вечерни.

Помимо этого, по уставу, в это время запрещено осуждать тех, кто постится менее строго. Священник отметил, что Великий пост должен быть посильным для каждого из россиян. В эти дни также важно чаще исповедоваться.

В 2026 году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. В эти дни действуют строгие правила, касающиеся питания и образа жизни. Каждые сутки поста имеют свои нюансы, которые зависят от дня недели и календаря церковных праздников.

