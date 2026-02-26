Размер шрифта
Москвич жестоко расправился с бывшей и сбежал за границу

Рен ТВ: житель Москвы расправился с девушкой и покинул Россию
На юге Москвы возбудили уголовное дело после расправы над 21-летней девушкой. Об этом сообщил телеканал Рен ТВ.

По данным канала, инцидент произошел 21 февраля. Девушка получила ножевые ранения. Врачи не смогли ее спасти.

Следователи столичного управления СК осмотрели место происшествия и допрашивают свидетелей. По данному факту возбудили уголовное дело.

По данным телеканала, в содеянном заподозрили бывшего молодого человека девушки. По информации телеканала, он покинул территорию России. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого житель Флориды решил сесть в тюрьму, чтобы не ухаживать за женой, которая страдала деменцией. Мужчина объяснил, что устал от болезни жены и скучает по «старой Нэнси», поэтому «лучше сядет в тюрьму, чем будет за ней ухаживать». Он подчеркнул, что в момент инцидента не был пьян. Женщину спасти не удалось.

Ранее молодой сибиряк попал под статью за «слив» интимных видео девушки.

 
