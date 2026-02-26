Москвич жестоко расправился с бывшей и сбежал за границу

На юге Москвы возбудили уголовное дело после расправы над 21-летней девушкой. Об этом сообщил телеканал Рен ТВ.

По данным канала, инцидент произошел 21 февраля. Девушка получила ножевые ранения. Врачи не смогли ее спасти.

Следователи столичного управления СК осмотрели место происшествия и допрашивают свидетелей. По данному факту возбудили уголовное дело.

По данным телеканала, в содеянном заподозрили бывшего молодого человека девушки. По информации телеканала, он покинул территорию России. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

