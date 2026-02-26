Размер шрифта
Садоводам назвали главную ошибку при выращивании рассады

Садовод Туманов: рассаду не стоит выращивать на подоконнике
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Главная ошибка, которую дачники совершают при выращивании рассады, является ее расположение на подоконниках. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

По его словам, это объясняется неподходящим микроклиматом в современных квартирах и частных домах. Он отметил, что будущий урожай лучше размещать за пределами жилых помещений, в оранжереях, где регулируется температура.

В квартирах же создаются идеальные условия для вредителей из-за низкой влажности, уточнил специалист.

«Низкая влажность провоцирует, например, паутинного клещика. В качестве решения проблемы можно использовать общие зоны многоквартирных домов. В подъезде больше света, ниже температура и выше влажность, что создает естественные, приближенные к идеальным условия для роста растений», — подчеркнул Туманов.

Пресс-служба сети строительных гипермаркетов «Дом Лента» до этого сообщила «Газете.Ru», что землю с огорода не стоит использовать для рассады, потому что это может привести к замедлению роста. Представители сети отметили, что огородная земля нередко содержит семена сорняков, споры грибковых заболеваний (включая возбудителей черной ножки), личинки насекомых и условно-патогенную микрофлору. По их словам, в ограниченном объеме и при регулярном поливе патогены развиваются особенно активно.

Ранее россиянам дали советы, как грамотно выбрать семена для рассады.

 
