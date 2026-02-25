Размер шрифта
Российского бизнесмена «заказали» из-за долга в 15 млн рублей

ФСБ: в Оренбурге предотвращено заказное убийство крупного бизнесмена
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Оренбурге предотвращено заказное убийство крупного бизнесмена, гражданина РФ, выходца одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Следствие установило, что коммерсанта хотели устранить из-за долга в 15 млн рублей. В ходе операции был задержан заказчик убийства, гражданин России 1975 года. Он попался во время передачи денег исполнителю. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об организации убийства. По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

До этого ФСБ России пресекла попытку покушения на гендиректора одного из оборонно-промышленных предприятий в Белгороде. По информации ведомства, за организацией преступления стояли участники одной из запрещенных в РФ проукраинских террористических группировок. Сообщается, что их агентом был гражданин России. Согласно плану, он прибыл в Трубчевский район Брянской области, где должен был забрать сброшенные с беспилотника оружие и взрывчатку.

Как установили в ФСБ, эти материалы предназначались для подготовки нападения на главу предприятия оборонно-промышленного комплекса. Исполнитель покушения был задержан в процессе реализации преступного плана. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Ранее сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт с «живой бомбой» Киева.

 
