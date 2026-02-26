Размер шрифта
Петербуржец о спасении упавшего с 10-го этажа ребенка: «Он плакал – значит, жив»

Участник спасения рассказал, как ловили упавшего с 10-го этажа ребенка в Петербурге
Полуторагодовалый малыш, упавший в Петербурге с десятого этажа, в момент, когда его поймали неравнодушные прохожие, плакал и издавал звуки. Так люди поняли, что его удалось спасти – ребенок испугался, но не разбился, рассказал RT Сергей Выдрин, который организовал операцию по спасению.

По словам мужчины, он проходил мимо дома, когда заметил, что из окна квартиры на десятом этаже свесился ребенок. Рядом также стояли женщины, которые пытались докричаться до его родителей. Выдрин тут же позвонил в оперативные службы, а сам тем временем организовал операцию по спасению – он попросил одну из очевидиц снять плащ, чтобы поймать в него мальчика. После этого женщины встали рядом с домом, а сам мужчина корректировал, куда лучше им двигаться, чтобы успеть поймать ребенка.

«Я говорю: «Смотрите, сейчас момент, не расслабляйтесь». Вижу — он уже падает. Я говорю: «Всё, девчонки, ловите!» Они напряглись, и в тот момент — хлёп! Я занимался четко своими обязанностями — отправил женщин, сказал, где встать, вызвал полицию, медицину, сказал, что всё, ловите, потому что им же не видно оттуда, а мне хорошо видно», — вспоминает мужчина.

Он добавил, что мальчик после падения был испуган, но плакал и издавал звуки, поэтому окружающие поняли, что он не разбился.

Напомним, инцидент произошел вечером 25 февраля на Богатырском проспекте. Ребенок, находившийся в комнате без присмотра, самостоятельно открыл окно без защитного замка и упал. После того как прохожие растянули куртку и поймали малыша, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, в семье есть еще двое несовершеннолетних детей. Сообщалось, что в момент происшествия отец ребенка ходил в магазин, а дома с детьми осталась супруга. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Махачкале не смогли спасти школьника, выпавшего из окна.

 
