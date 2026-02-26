Искусственному интеллекту хотят запретить выдавать себя за человека

Голосовым роботам, функционирующим на основе технологий искусственного интеллекта, хотят запретить выдавать себя за людей – соответствующий законопроект обсуждают в Госдуме. Сегодня действительно большинству абонентов сложно отличить робота от человека, поэтому это полезная инициатива, заявил 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Депутаты предлагают маркировать звонки от ИИ, чтобы человек сразу понимал, что ему звонит не реальный сотрудник, а робот. Это будет полезное нововведение, так как зачастую на слух различить собеседника крайне сложно, согласился эксперт.

«Искусственный интеллект сейчас достаточно продвинутый, и многие абоненты, например пенсионеры, не могут понять, что это робот, а не живой человек, — пояснил он. — Это создает дискомфорт, люди ошибаются. В наш цифровой век это правильное решение».

Технически реализация инициативы несложна – к примеру, можно будет добавить голосовое предупреждение в начале звонка о том, что с человеком будет говорить «электронный аналог». По словам Дворянского, сегодня уже есть механизмы для мониторинга и контроля таких звонков. Кроме того, в проекте закона подчеркивается, что нельзя будет создавать у людей ощущение разговора с живым человеком, однако пока непонятно, как именно будет контролироваться соблюдение этого требования.

